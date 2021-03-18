На спробу Росії легалізувати окупацію Криму в ООН синхронно відповіли 19 держав
Росія 17 березня провела неформальне засідання в ООН за формулою Арріа, яке використала для проштовхування брехливих заяв про окупацію Криму. На такі провокації ніхто не повівся, тож Україна й ще 18 держав з 3 континентів виступили зі спільною заявою проти Росії.
Джерело:МЗС України
Свою заяву держави-підписанти розпочали з засудження порушень Росією прав людини й нарощенням військової присутності в окупованому Криму.
Цікава думка Агресія Росії на Донбасі та в Криму далека від завершення, – представниця США в ООН
Ми рішуче відкидаємо спробу анексії Росією Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Дії Росії викликають занепокоєння на глобальному рівні й суперечать міжнародному праву,
– мовиться в заяві.
Держави, які її підписали, наголосили, що влаштований Росією захід має єдину мету – спотворити уявлення про реальну ситуацію на окупованих територіях.
"Якби Росія справді була зацікавлена у покращенні розуміння ситуації в Криму, вона б дозволила представникам ООН, ОБСЄ, Ради Європи й інших міжнародних організацій безперешкодний доступ до Криму", – наголосили підписанти заяви.
У резулятивній частині 19 держав вкотре наголосили, що підтримують суверенітет і територіальну цілісність України й закликали Росію негайно припинити окупацію.
Хто підписався під заявою:
Крім України, підписантами спільної заяви стали ще 18 держав-членів ООН з трьох континентів:
- Австралія,
- Бельгія,
- Болгарія,
- Велика Британія,
- Грузія,
- Естонія,
- Ірландія,
- Канада,
- Латвія,
- Литва,
- Нідерланди,
- Норвегія,
- Польща,
- Словаччина,
- США,
- Франція,
- Німеччина,
- Чехія.
Що таке формула Арріа?
Це неформальні зустрічі в ООН, які можуть організовувати 1 або кілька членів організації. Вони є виключно формальними майданчиками дискусії та не мають юридичної сили.
Натомість Росія використовує їх для внутрішнього споживача. Раніше туди запрошували так званих "депутатів від Криму" або бойовиків, демонструючи, що, мовляв, вони виступають в ООН, отже світ їх визнає. А це означає, що в Росії "скора всьо будєт харашо".
Водночас демократичний світ постійно нагадує Росії, що в неї "всьо будєт харашо" одразу після звільнення окупованих територій України.
Поділитися новиною