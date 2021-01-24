18 тисяч порушників оштрафували за час локдауну: у Авакова пояснили, кого і за що

За недотримання карантинних умов в Україні, зокрема і за відсутність маски, віднедавна почали штарфувати. Правоохооронці покарали майже 18 тисяч порушників.
Загалом, карали як водіїв громадського транспорту, так і суб'єктів господарювання. Про це розповів радник глави Міністерства внутрішніх справ Володимир Мартиненко в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.
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За його словами, за час жорсткого карантину, штрафи виписали майже 9 тисячам водіям транспортних засобів. Вони порушували обмежувальні заходи, хоч і намагались "обходити" правила.
Перевізники намагалися якось обійти ці обмеження, повідомляли один одному про патрулі. Таких випадків було не дуже багато, але вони були,
– сказав Мартиненко.
Всього за карантин виявили і майже 9 тисяч порушень і в роботі суб'єктів господарювання. Мовиться про такі сфери обслуговування як:
Радник вважає, що попри це превентивна робота дала свої результати, тож штрафи значно повпливали.Зазначимо. З 14 січня в Україні вступив у дію закон, згідно з ним для представників бізнесу, які впускають у свої заклади осіб без масок, ввели штрафи. Положення закону також стосуються громадського транспорту.
Які штрафи за відсутність маски у громадських місцях / Інфографіка 24 каналу