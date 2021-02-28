16-річні дівчата наковталися пігулок у Сумах: їх госпіталізували

У Сумах 27 лютого 2 першокурсниці отруїлися ліками. За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження та встановлюють причини й обставини інциденту.
Відомо, що дівчатам – по 16 років. Наковталися вони пігулок від застуди. Опісля самі викликали швидку.
Ще один гучний випадок На Полтавщині біля школи дві 14-річні дівчинки порізали собі вени
Докладніше про інцидент
- Він стався приблизно о 16:30. Дівчата перебували у квартирі однієї з них.
- Наразі обидві – у лікарні. На щастя, їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує.
- За фактом інциденту у поліції відкрили кримінальне провадження. Мовиться про статтю "Доведення до самогубства".
Що цьому передувало
До теми Таблетки смерті: коли ліки стають отрутою і чому діти помирають від передозування
Діти отруїлися таблетками в Україні: найгучніші випадки
- На Київщині 2 семикласниці випили по 40 таблеток "Дротаверину". На жаль, одну з них врятувати не вдалося.
- Трохи згодом в Умані дві школярки потрапили у лікарні через той же "Дротаверин", вони випили по 10 таблеток. За словами медиків, загрози їхньому життю немає.
- Ще один схожий випадок трапився у Києві з 15-річним підлітком, його стан стабільний. Чому він вирішив наковтатися пігулок – з'ясовують правоохоронці.