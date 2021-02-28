16-річні дівчата наковталися пігулок у Сумах: їх госпіталізували

28 лютого 2021 , 10:36
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Джерело:

пресслужба Нацполіції Сумської області

У Сумах 27 лютого 2 першокурсниці отруїлися ліками. За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження та встановлюють причини й обставини інциденту.

Відомо, що дівчатам – по 16 років. Наковталися вони пігулок від застуди. Опісля самі викликали швидку.

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Докладніше про інцидент

  • Він стався приблизно о 16:30. Дівчата перебували у квартирі однієї з них.
  • Наразі обидві – у лікарні. На щастя, їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує.
  • За фактом інциденту у поліції відкрили кримінальне провадження. Мовиться про статтю "Доведення до самогубства".

Що цьому передувало

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  • На Київщині 2 семикласниці випили по 40 таблеток "Дротаверину". На жаль, одну з них врятувати не вдалося.
  • Трохи згодом в Умані дві школярки потрапили у лікарні через той же "Дротаверин", вони випили по 10 таблеток. За словами медиків, загрози їхньому життю немає.
  • Ще один схожий випадок трапився у Києві з 15-річним підлітком, його стан стабільний. Чому він вирішив наковтатися пігулок – з'ясовують правоохоронці.