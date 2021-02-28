У Сумах 27 лютого 2 першокурсниці отруїлися ліками. За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження та встановлюють причини й обставини інциденту.

Відомо, що дівчатам – по 16 років. Наковталися вони пігулок від застуди. Опісля самі викликали швидку.

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Докладніше про інцидент

Він стався приблизно о 16:30. Дівчата перебували у квартирі однієї з них.

Наразі обидві – у лікарні. На щастя, їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Поки у поліції не можуть дати точної відповіді, чи ця подія є пов'язаною з так званими "групами смерті" та аналогічними челенджами у соціальних мережах.

За фактом інциденту у поліції відкрили кримінальне провадження. Мовиться про статтю "Доведення до самогубства".

Що цьому передувало

В Україні останнім часом зросла кількість підліткових самогубств і нещасних випадків.

Більшість із них пов'язують із так званими "групами смерті", які знову набирають популярність в Україні.

У цих групах куратори дають неповнолітнім різні небезпечні завдання. Одне із найвідоміших сьогодні – "випий 40 таблеток, і подивися, що буде".

Через це в Україні на парламентському рівні пропонують заборонити продаж ліків неповнолітнім. А дитячий омбудсмен Микола Кулеба підтримує ініціативу вчителів про заборону тіктоку. Власне в цій мережі і поширюються смертельні челенджі.

До теми Таблетки смерті: коли ліки стають отрутою і чому діти помирають від передозування

Діти отруїлися таблетками в Україні: найгучніші випадки

На Київщині 2 семикласниці випили по 40 таблеток "Дротаверину". На жаль, одну з них врятувати не вдалося.

Трохи згодом в Умані дві школярки потрапили у лікарні через той же "Дротаверин", вони випили по 10 таблеток. За словами медиків, загрози їхньому життю немає.