Офіс генпрокурора з'ясовує деталі операцій з купівлі – продажу газу між державним "Нафтогазом" та компанією "ЕРУ Трейдінг". Колишнього топменеджера"Нафтогазу" Андрія Фаворова підозрюють у діях, які призвели до завдання державі збитків на суму понад 150 мільйонів гривень.

Про це йдеться у листі Офісу генпрокурора на адресу Міністерства енергетики, який є у розпорядженні видання.

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Як працювала злочинна схема

У період листопада 2018 року – січня 2019 року службовці "Нафтогазу", діючи за попередньою змовою, розробили "злочинну схему заволодіння майном" компанії.

Вони реалізовували газ підконтрольним компаніям за заниженими цінами.

Далі виручений газ продавався за ринковими цінами, внаслідок чого були отримані надприбутки, які спричинили "Нафтогазу" тяжкі наслідки",

– йдеться у листі.

За версією Офісу генпрокурора, метою цієї операції було незаконне збагачення.

Хто до цього причетний

Прокурори нагадують, що через зміну схеми продажу газу з 1 жовтня 2018 року постачання і продаж газу промисловим та комерційним підприємствам почав реалізовуватися через дочірню "ГК Нафтогаз Трейдинг".

"Однією з таких приватних компаній стало ТОВ "Еру Трейдінг", кінцевим бенефіціарним власником якої до 9 лютого 2019 року був Фаворов Андрій", – додають прокурори.

З 26 листопада 2018 року він працював у "Нафтогазі" на посаді директора дивізіону "інтегрований газовий бізнес", мав статус члена правління, тимчасово здійснював повноваження голови правління "Укргазвидобування".

Досудовим розслідуванням встановили, що Фаворов за попередньою змовою з керівництвом "Нафтогазу" впродовж листопада 2018 року – січня 2019 року організував продаж 147 мільйонів кубічних метрів газу по ланцюгу постачання від "Нафтогазу" до "Нафтогаз Трейдинг" та до "Еру Трейдінг".

Продаж відбувався за заниженою ціною приблизно 8,4 тисячі гривень за 1 тисячу кубічних метрів.

Далі цей газ "Еру Трейдінг" реалізувало "Укртрансгазу" за ринковою ціною приблизно 9,5 тисячі гривень за 1 тисячу кубічних метрів.

Ймовірна сума збитків сягає 153,2 мільйона гривень.

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Довідка. Фаворова призначили на посаду керівника інтегрованого газового бізнесу "Нафтогазу" у 2018 році. До того він був директором і керівним партнером компанії "Енергетичні ресурси України". З посади він пішов на початку квітня 2020 року.