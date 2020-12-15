Близько 1,5 тисячі кордону України з Росією досі потребують інженерного облаштування. Все через проблему недостатнього фінансування проєкту. Власними силами прикордонна служба може лише частково здійснити роботи.

Наразі в жодній з областей України не завершене інженерне облаштування кордону. Про це керівник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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Яка ситуація з облаштуванням кордону

У Сумській області робота ще не починалася, зараз там проводяться пошукові роботи. Це 568 кілометрів кордону.

На ділянці Чернігівської області облаштували лише 10% межі, залишається ще 250 – 270 кілометрів.

У Луганській області зробили 110 кілометрів, залишається ще близько 380 кілометрів.

За всі ці роки ми отримали 1,7 мільярда гривень. І я не можу зараз сказати, що у нас є завершеною з готовністю "під ключ" ділянка державного кордону хоча б в одній області,

– сказав Дайнеко.

За словами чиновника, використовуючи власні сили, прикордонна служба може лише викопувати протитранспортні рови, виробляти і натягувати колючий дріт та створювати контрольно-слідову смугу, а на інші потреби наявних ресурсів не вистачає.

Дайнеко додав, що також є потреба у побудові спостережних веж. "Ми працюємо з нашими партнерами, зокрема стратегічними, і намагаємося отримати обладнання, а саме відеокамери, тепловізори від них. Тому я думаю, що нам вдасться значно знизити вартість цього проєкту", – наголосив чиновник.