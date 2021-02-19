Мова вже не всрал*сь: 15-річна тіктокерка вибачилася за свої слова – відео
Тіктокерка з ніком maybe_lizaaaaa вибачилася за свої слова про українську мову. Напередодні 15-річна дівчина потрапила у скандал, опублікувавши лайливе відео.
Джерело:24 канал
Та, схоже, що вже за день вподобання блогерки різко змінилися. 19 лютого вона записала нове відео, де заявила, що усі роблять помилки, і вона – не є винятком.
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Що сказала тіктокерка
"Я прошу пробачення за негативне висловлювання щодо української мови. Це була реакція на образи у мій бік через погану вимову, коли говорю українською", – зазначила вона.
Насправді ж я добре знаю українську. Я добре нею володію, але з невеличким акцентом. Мені подобається жити в Україні,
– запевнила тіктокерка.
Й додала, що "жодного образливого слова у бік цієї країни не сказала". Дівчина запевнила, що не хотіла нікого образити, і сподівається, що усі це зрозуміють.
maybe_lizaaaaa вибачилася за свої слова: дивіться відео
Що відомо про скандал
- 18 лютого тіктокерка опублікувала відео, де заявила: "Та всрал*сь мені та ваша мова (українська – 24 канал)".
- Аби пояснити масштаби негативного ставлення, додала, що не дружитиме з тими, хто нею спілкується.
- Після публікації скандального відео дівчина потрапила до бази сайту "Миротворець".
- Блогерці – 15 років. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив генерал-полковник ЗСУ Ігор Колєснік.
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