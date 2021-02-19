Тіктокерка з ніком maybe_lizaaaaa вибачилася за свої слова про українську мову. Напередодні 15-річна дівчина потрапила у скандал, опублікувавши лайливе відео.

Та, схоже, що вже за день вподобання блогерки різко змінилися. 19 лютого вона записала нове відео, де заявила, що усі роблять помилки, і вона – не є винятком.

Раніше Скандал із блогеркою та офіцером Генштабу: як насправді треба вирішувати конфлікти

Що сказала тіктокерка

"Я прошу пробачення за негативне висловлювання щодо української мови. Це була реакція на образи у мій бік через погану вимову, коли говорю українською", – зазначила вона.

Насправді ж я добре знаю українську. Я добре нею володію, але з невеличким акцентом. Мені подобається жити в Україні,

– запевнила тіктокерка.

Й додала, що "жодного образливого слова у бік цієї країни не сказала". Дівчина запевнила, що не хотіла нікого образити, і сподівається, що усі це зрозуміють.

maybe_lizaaaaa вибачилася за свої слова: дивіться відео

Що відомо про скандал

18 лютого тіктокерка опублікувала відео, де заявила: "Та всрал*сь мені та ваша мова (українська – 24 канал)".

Аби пояснити масштаби негативного ставлення, додала, що не дружитиме з тими, хто нею спілкується.

Після публікації скандального відео дівчина потрапила до бази сайту "Миротворець".

Блогерці – 15 років. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив генерал-полковник ЗСУ Ігор Колєснік.

Довідка. Раніше у скандал потрапила інша українська блогерка – Таїсія Онацька. Вона зняла відео на алеї Небесної Сотні у Києві, в якому назвала Росію улюбленою країною.