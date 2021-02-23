15-річна дівчина на Донеччині наковталася пігулок, аби не йти у школу

Джерело:Поліція Донеччини
У місті Добропілля, що на Донеччині, з отруєнням у лікарню потрапила 15-річна школярка. Вона наковталася пігулок через те, що хотіла пропустити уроки.
Медики надали дівчині всю необхідну медичну допомогу та повідомили поліцію про інцидент. На щастя, життю дитини нічого не загрожує.
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Зауважимо, що поліція вже відкрила кримінальне провадження з позначкою "спроба самогубства". Правоохоронці перевірятимуть усі версії події.Зверніть увагу! Рада хоче заборонити продаж таблеток неповнолітнім. Відповідний законопроєкт хочуть зареєструвати на тлі кількох випадків отруєння, які сколихнули Україну.
► У Боярці, що на Київщині, 2 школярки випили по 40 таблеток "Дротаверин", одна з них померла.
Дівчина, яка вижила, розповіла, що вони побачили у тіктоці відео з викликом "Випий 40 таблеток "Но-шпи" та побачиш, що буде".
► Згодом схожий випадок трапився на Черкащині. В Умані 2 восьмикласниці випили по 10 пігулок "Дротаверину" прямісінько у школі.
Їхньому життю нічого не загрожує. За даними правоохоронців, дії підлітків не мають зв'язку зі смертельним челенджем у тіктоці.
► 15-річний хлопець наковтався таблеток у Києві. Наразі невідомо, які саме ліки він випив та чи пов'язаний цей інцидент з небезпечною "грою".