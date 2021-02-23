15-річна дівчина на Донеччині наковталася пігулок, аби не йти у школу

У місті Добропілля, що на Донеччині, з отруєнням у лікарню потрапила 15-річна школярка. Вона наковталася пігулок через те, що хотіла пропустити уроки.

Медики надали дівчині всю необхідну медичну допомогу та повідомили поліцію про інцидент. На щастя, життю дитини нічого не загрожує.

Читайте також Смертельна небезпека: у школах застерігають батьків через челендж "40 таблеток" у тіктоці

Мати розповіла подробиці

Зранку 23 лютого 15-річна школярка сказала матері, що погано себе почуває.

Дівчина пояснила, що не хотіла йти у школу, через це вирішила випити пігулки.

Таблетки вона взяла у домашній аптечці.

Мати намагалася надати доньці першу допомогу та викликала "швидку".

Дитину госпіталізували. Зараз її стан оцінюють як стабільний.

Зауважимо, що поліція вже відкрила кримінальне провадження з позначкою "спроба самогубства". Правоохоронці перевірятимуть усі версії події.

Підлітки наковталися таблеток: гучні випадки

Рада хоче заборонити продаж таблеток неповнолітнім. Відповідний законопроєкт хочуть зареєструвати на тлі кількох випадків отруєння, які сколихнули Україну.

► У Боярці, що на Київщині, 2 школярки випили по 40 таблеток "Дротаверин", одна з них померла.

Дівчина, яка вижила, розповіла, що вони побачили у тіктоці відео з викликом "Випий 40 таблеток "Но-шпи" та побачиш, що буде".

► Згодом схожий випадок трапився на Черкащині. В Умані 2 восьмикласниці випили по 10 пігулок "Дротаверину" прямісінько у школі.

Їхньому життю нічого не загрожує. За даними правоохоронців, дії підлітків не мають зв'язку зі смертельним челенджем у тіктоці.

► 15-річний хлопець наковтався таблеток у Києві. Наразі невідомо, які саме ліки він випив та чи пов'язаний цей інцидент з небезпечною "грою".