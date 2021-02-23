15-річна дівчина на Донеччині наковталася пігулок, аби не йти у школу
У місті Добропілля, що на Донеччині, з отруєнням у лікарню потрапила 15-річна школярка. Вона наковталася пігулок через те, що хотіла пропустити уроки.
Джерело:Поліція Донеччини
Медики надали дівчині всю необхідну медичну допомогу та повідомили поліцію про інцидент. На щастя, життю дитини нічого не загрожує.
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Мати розповіла подробиці
- Зранку 23 лютого 15-річна школярка сказала матері, що погано себе почуває.
- Дівчина пояснила, що не хотіла йти у школу, через це вирішила випити пігулки.
- Таблетки вона взяла у домашній аптечці.
- Мати намагалася надати доньці першу допомогу та викликала "швидку".
- Дитину госпіталізували. Зараз її стан оцінюють як стабільний.
Зауважимо, що поліція вже відкрила кримінальне провадження з позначкою "спроба самогубства". Правоохоронці перевірятимуть усі версії події.
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