У місті Добропілля, що на Донеччині, з отруєнням у лікарню потрапила 15-річна школярка. Вона наковталася пігулок через те, що хотіла пропустити уроки.

Медики надали дівчині всю необхідну медичну допомогу та повідомили поліцію про інцидент. На щастя, життю дитини нічого не загрожує.

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Мати розповіла подробиці

Зранку 23 лютого 15-річна школярка сказала матері, що погано себе почуває.

Дівчина пояснила, що не хотіла йти у школу, через це вирішила випити пігулки.

Таблетки вона взяла у домашній аптечці.

Мати намагалася надати доньці першу допомогу та викликала "швидку".

Дитину госпіталізували. Зараз її стан оцінюють як стабільний.

Зауважимо, що поліція вже відкрила кримінальне провадження з позначкою "спроба самогубства". Правоохоронці перевірятимуть усі версії події.