Гуляли по тонкій кризі: на Одещині 15 дітей вийшли на лиман

На Одещині 15 дітей вийшли на лід Дністровського лиману. Вони були на відстані 30 метрів від берегу.
Інцидент відбувся у місті Білогород-Дністровський. Про це повідомили на сайті головного управління ДСНС України в Одеській області.
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Повідомлення про дітей на кризі надійшло до Служби порятунку 23 січня о 15:11.
До місця виклику спрямували аварійно-рятувальний підрозділ Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Працівники ДСНС за допомогою гучномовця закликали дітей зійти з криги.
Також вони пояснили, що перебування людей на льоду під час плюсової температури – це небезпечно. Після попереджувальних заходів діти зійшли на берег.Зауважимо! Пресслужба ДСНС закликала батьків слідкувати за поведінкою дітей. А також – проводити з ними профілактичні бесіди і не відпускати їх гратися на водоймах.
На Одещині діти гуляли кригою / Фото ДСНС
Врятували 15 дітей / Фото ДСНС