На Одещині 15 дітей вийшли на лід Дністровського лиману. Вони були на відстані 30 метрів від берегу.

Інцидент відбувся у місті Білогород-Дністровський. Про це повідомили на сайті головного управління ДСНС України в Одеській області.

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Повідомлення про дітей на кризі надійшло до Служби порятунку 23 січня о 15:11.

Діти зійшли з криги

До місця виклику спрямували аварійно-рятувальний підрозділ Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Працівники ДСНС за допомогою гучномовця закликали дітей зійти з криги.

Також вони пояснили, що перебування людей на льоду під час плюсової температури – це небезпечно. Після попереджувальних заходів діти зійшли на берег.

Зауважимо! Пресслужба ДСНС закликала батьків слідкувати за поведінкою дітей. А також – проводити з ними профілактичні бесіди і не відпускати їх гратися на водоймах.



На Одещині діти гуляли кригою / Фото ДСНС



Врятували 15 дітей / Фото ДСНС

Останні інциденти на кризі: що відомо

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Як поводити себе на кризі / Інфографіка 24 каналу