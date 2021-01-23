Гуляли по тонкій кризі: на Одещині 15 дітей вийшли на лиман
На Одещині 15 дітей вийшли на лід Дністровського лиману. Вони були на відстані 30 метрів від берегу.
Інцидент відбувся у місті Білогород-Дністровський. Про це повідомили на сайті головного управління ДСНС України в Одеській області.
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Повідомлення про дітей на кризі надійшло до Служби порятунку 23 січня о 15:11.
Діти зійшли з криги
До місця виклику спрямували аварійно-рятувальний підрозділ Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Працівники ДСНС за допомогою гучномовця закликали дітей зійти з криги.
Також вони пояснили, що перебування людей на льоду під час плюсової температури – це небезпечно. Після попереджувальних заходів діти зійшли на берег.
На Одещині діти гуляли кригою / Фото ДСНС
Врятували 15 дітей / Фото ДСНС
Останні інциденти на кризі: що відомо
- На Дніпрі 15 січня на Дніпрі собака провалився під лід. Рятувальник швидко дістався до нього і дотягнув до берега.
- У Луцьку на Теремнівських ставках місцеві жителі рятували родину лебедів. Їх було п'ятеро, в однієї тварини до криги примерзло крило.
- У Запорізькій області рибалка провалився під кригу. Аби витягнути чоловіка з холодної води, довелося викликати рятувальників.
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