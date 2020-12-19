У Державну міграційну службу України впродовж серпня – листопада звернулися 15 білорусів. Вони просили визнати їх біженцями, або особами, які потребують додаткового захисту.

Що сказали у ДМС

Рішення про визнання громадян Білорусі біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, та про відмову у наданні захисту ДМС не ухвалювала. Про це на запит "Радіо Свобода" повідомили у пресслужбі відомства.

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Щодо 10 осіб територіальними органи ДМС прийняли рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту,

– зауважили у ДМС.

Що казав Дейнеко

Голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко наводив дещо іншу інформацію. За його словами, за допомогою до українських прикордонників зверталися 20 білорусів. Зокрема, 7 – просили про статус біженця, а 13 – про визнання їх особами, яким необхідний додатковий захист.

До речі, нещодавно білоруса Миколу Чернявського засудили до 1,5 років перебування у колонії за образу силовика в інтернеті. В одному з телеграм-каналів обвинувачений назвав поліцейського "ур ... д у погонах". Крім того, Чернявський має виплатити силовикові 500 білоруських рублів.

Зверніть увагу! У Білорусі ще з літа тривають масові протести через результати виборів президента. Населення вимагає відставки самопроголошеного очільника держави Олександра Лукашенка. За даними ООН, під час жорстких дій силовиків проти протестувальників затримали понад 27 тисяч людей. Детальніше про ситуацію у Білорусі – читайте тут.