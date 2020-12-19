Захисту в України просили 15 білорусів, – ДМС
У Державну міграційну службу України впродовж серпня – листопада звернулися 15 білорусів. Вони просили визнати їх біженцями, або особами, які потребують додаткового захисту.
Що сказали у ДМС
Рішення про визнання громадян Білорусі біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, та про відмову у наданні захисту ДМС не ухвалювала. Про це на запит "Радіо Свобода" повідомили у пресслужбі відомства.
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Щодо 10 осіб територіальними органи ДМС прийняли рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту,
– зауважили у ДМС.
Що казав Дейнеко
Голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко наводив дещо іншу інформацію. За його словами, за допомогою до українських прикордонників зверталися 20 білорусів. Зокрема, 7 – просили про статус біженця, а 13 – про визнання їх особами, яким необхідний додатковий захист.
До речі, нещодавно білоруса Миколу Чернявського засудили до 1,5 років перебування у колонії за образу силовика в інтернеті. В одному з телеграм-каналів обвинувачений назвав поліцейського "ур ... д у погонах". Крім того, Чернявський має виплатити силовикові 500 білоруських рублів.
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