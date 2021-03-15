Вітрильник Joseph Conrad зайшов в акваторію Одеського порту опівдні 14 березня. Його пришвартували біля причалу яхту-клубу. У планах екіпажу – здійснити в Україні ремонт судна.

Яхта має 37 метрів і 2 щогли. Її збудували у 1916 році. До України вона прибула з Хорватії.

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Як яхта зайшла в Одеський порт

Судно завели у Нову гавань і пришвартували біля причалу №17 морського вокзалу.



В Одесі пришвартували 105-річну яхту / Фейсбук адміністрації Одеського морського порту

На борту яхти перебувають 5 членів екіпажу та 2 породисті собаки.



Різні пасажири вітрильника Joseph Conrad / Фейсбук адміністрації Одеського морського порту

Першими на борт вітрильника Joseph Conrad піднялись представники санітарно-карантинного відділу Одеського порту. Лікарка епідеміологічного підрозділу виміряла температуру в усіх членів екіпажу. Яхтсмени заповнили необхідні опитування.

В понеділок, 15 березня, їм проведуть ПЛР-тестування. Якщо результати будуть негативним, екіпаж зможе зійти на берег.

Чому яхта прибула в Україну

105-річна яхта зайшла в Україну на ремонт. Але в якій саме верфі будуть проводити її реновацію наразі невідомо.

Скоріше за все, з Одеси яхта вирушить до Миколаєва, де базуються фірми, які займаються реновацією суден маломірного флоту,

– зазначено в повідомленні.

Вітрильник SY Joseph Conrad нещодавно закінчив навколосвітню подорож. Фінальною точкою був порт в Кубі. Після того екіпаж відвідав Грецію, Португалію та Хорватію.



105-річна двощоглова яхта в Одеському порту / Фейсбук адміністрації Одеського морського порту