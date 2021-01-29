100 тисяч гривень за ЗНО: депутат пояснив, де братимуть гроші для премій та хто їх отримає
Парламент проголосував за постанову про премії у розмірі 100 тисяч гривень для випускників за найкращі результати на ЗНО. Зокрема, гроші для 30 разових виплат виділятимуть з Апарату Верховної Ради.
Джерело: 24 канал
Депутат від фракції "Слуга народу" Роман Грищук заявив, що частково гроші братимуть з депутатських виплат, яких народних обранців позбавляють, якщо вони пропускають голосування у парламенті. Список 30 претендентів на премію видаватиме Міністерство освіти та науки разом з профільними інститутами, які займаються підготовкою та ЗНО.
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Грищук зазначив, якщо декілька учнів з однаковою кількістю балів займуть 30 позицію у списку, то усі вони отримають по 100 тисяч гривень.
Чому треба бути випускником поточного року
Депутат пояснив, що премії зможуть отримати лише учні, які є випускниками поточного року навчання. Усе через те, що в іншому випадку є ризики зловживання виплатами таких премій, адже ЗНО може складати кожен охочий.
Це можуть бути навіть репетитори. Для того, щоб унеможливити такі моменти й підтримати саме талановиту молодь, є така вимога,
– наголосив нардеп.
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Грищук також зазначив, що премії отримуватимуть не лише учні з великих міст. Він пояснив, що згідно зі статистикою минулих років, найвищі бали за ЗНО отримували здебільшого діти з регіонів чи малих містечок.
На думку нардепа, саме грошова підтримка у розмірі 100 тисяч гривень буде дуже необхідною для них під час вступу до ВНЗ.
Стипендії й премії для учнів: що відомо
- Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив стипендії, премії й гранти для української молоді.
- Зокрема, за ЗНО учні отримуватимуть щомісяця по 10 тисяч, переможці всеукраїнських олімпіад – разову премію у розмірі 20 тисяч, а переможці міжнародних олімпіад – 100 тисяч гривень.
- Відповідно до указу, Кабмін має протягом 2 наступних місяців розробити та затвердити порядки призначення та виплати цих стипендій, премій і грантів від президента.
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