Щороку Ukraїner підбиває підсумки, показуючи Україну на 100 фотографіях. У 2020 році команда проєкту почала знімати в експедиціях на кілька місяців пізніше через карантин. Кілька проєктів були на межі скасування, але таки відбулися.

За рік експедиція Ukraїner відвідала Полтавщину, Сіверщину, Слобожанщину і Таврію, а також встигла створити кілька спецпроєктів. У цій підбірці – Україна, якою її побачили в Ukraїner у 2020 році. Зверніть увагу Відомі кримчани вперше після окупації півострова побачили рідні місця: відео Історія одного з найвідоміших українських художників сучасності

Художник Іван Марчук у київській майстерні / Фото Ukraїner, Христина Кулаковська Космач – один із центрів мистецтв та ремесел

Схід сонця у селі Космач, Карпати / Фото Ukraїner, Олександр Хоменко Фото, зроблене в межах спецпроєкту "366-й день України"

Туристи піднімаються на Говерлу / Фото Ukraїner, Андрій Вахній Історія про німців України

Йосип Калой, власник пекарні в селі Барбово / Фотограф Ukraїner, Микита Завілінський Українські ініціативи під час пандемії COVID-19

Працівниця FabLab виготовляє засоби індивідуального захисту / Фото Ukraїner, Христина Кулаковська Історія про угорців України

Андрій Качур, директор угорського театру в місті Берегове / Фото Ukraїner, Микита Завілінський Експедиція Слобожанщиною

Зоряне небо на Слобожанцині, 28 червня 2020 року / Фото Ukraїner, Юрій Стефаняк Український Джарилгач

Олені на острові Джарилгач, Таврія / Фото Ukraїner, Олександр Домбровський Експедиція Полтавщиною

Учасниці фольклорного ансамблю "Древо" / Фото Ukraїner, Альберт Лорес Сім'я виготовляє крафтові соуси у Жовтих Водах

Діти Маргарити та Романа Мартинових бігають у полі / Фото Ukraїner, Юрій Стефаняк Експедиція Закарпаттям

Художник-авангардист Лаврант Бокотей у своїй майстерні / Фото Ukraїner, Харі Крішнан Історія про румунів України

Вівчар випасає овець у Солотвино / Фото Ukraїner, Харі Крішнан Спецпроєкт "Голодомор"

Іван Мельник та Ксенія Бондарчук пережили Голодомор / Фото Ukraїner, Валентин Кузан Більше фото від Ukraїner – дивіться за посиланням.