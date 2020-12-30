100 приголомшливих фото: якою бачили Україну фотографи Ukraїner у 2020
Щороку Ukraїner підбиває підсумки, показуючи Україну на 100 фотографіях. У 2020 році команда проєкту почала знімати в експедиціях на кілька місяців пізніше через карантин. Кілька проєктів були на межі скасування, але таки відбулися.
За рік експедиція Ukraїner відвідала Полтавщину, Сіверщину, Слобожанщину і Таврію, а також встигла створити кілька спецпроєктів. У цій підбірці – Україна, якою її побачили в Ukraїner у 2020 році.
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Історія одного з найвідоміших українських художників сучасності
Художник Іван Марчук у київській майстерні / Фото Ukraїner, Христина Кулаковська
Космач – один із центрів мистецтв та ремесел
Схід сонця у селі Космач, Карпати / Фото Ukraїner, Олександр Хоменко
Фото, зроблене в межах спецпроєкту "366-й день України"
Туристи піднімаються на Говерлу / Фото Ukraїner, Андрій Вахній
Історія про німців України
Йосип Калой, власник пекарні в селі Барбово / Фотограф Ukraїner, Микита Завілінський
Українські ініціативи під час пандемії COVID-19
Працівниця FabLab виготовляє засоби індивідуального захисту / Фото Ukraїner, Христина Кулаковська
Історія про угорців України
Андрій Качур, директор угорського театру в місті Берегове / Фото Ukraїner, Микита Завілінський
Експедиція Слобожанщиною
Зоряне небо на Слобожанцині, 28 червня 2020 року / Фото Ukraїner, Юрій Стефаняк
Український Джарилгач
Олені на острові Джарилгач, Таврія / Фото Ukraїner, Олександр Домбровський
Експедиція Полтавщиною
Учасниці фольклорного ансамблю "Древо" / Фото Ukraїner, Альберт Лорес
Сім'я виготовляє крафтові соуси у Жовтих Водах
Діти Маргарити та Романа Мартинових бігають у полі / Фото Ukraїner, Юрій Стефаняк
Експедиція Закарпаттям
Художник-авангардист Лаврант Бокотей у своїй майстерні / Фото Ukraїner, Харі Крішнан
Історія про румунів України
Вівчар випасає овець у Солотвино / Фото Ukraїner, Харі Крішнан
Спецпроєкт "Голодомор"
Іван Мельник та Ксенія Бондарчук пережили Голодомор / Фото Ukraїner, Валентин Кузан
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