Лише 10% українців вважають, що країна рухається у правильному напрямку – нове опитування

Більшість українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку. І лише 10% вважають, що наразі ситуація в країні нормальна.
Джерело: КМІС
Про це свідчать результати опитування про суспільно-політичні настрої суспільства. Його провели 22 січня 2021 року методом телефонних інтерв'ю.
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Для респондентів поставили таке запитання: "На Вашу думку, зараз в Україні справи йдуть у правильному чи в неправильному напрямку?". Результати свідчать про таке:
Українців також запитали, якби вибори президента відбувалися в другій половині січня 2021 року, то найбільше голосів отримав би чинний президент Володимир Зеленський – за нього віддали б голос 13,4% серед усіх респондентів і 19,8% серед тих, хто визначився з вибором.
На другому місці – Петро Порошенко. Його б підтримали 10,6% серед усіх респондентів.
Далі йдуть Юлія Тимошенко, Юрій Бойко, Ігор Смешко, Віктор Медведчук та Володимир Гройсман.