Більшість українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку. І лише 10% вважають, що наразі ситуація в країні нормальна.

Джерело: КМІС

Про це свідчать результати опитування про суспільно-політичні настрої суспільства. Його провели 22 січня 2021 року методом телефонних інтерв'ю.

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Для респондентів поставили таке запитання: "На Вашу думку, зараз в Україні справи йдуть у правильному чи в неправильному напрямку?". Результати свідчать про таке:

74,3% респондентів відповідають, що справи рухаються в неправильному напрямку;

водночас 10% респондентів вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку;

а 15,7% – не визначилися або відмовилися відповідати на це запитання.

Вибори в Україні

Українців також запитали, якби вибори президента відбувалися в другій половині січня 2021 року, то найбільше голосів отримав би чинний президент Володимир Зеленський – за нього віддали б голос 13,4% серед усіх респондентів і 19,8% серед тих, хто визначився з вибором.

На другому місці – Петро Порошенко. Його б підтримали 10,6% серед усіх респондентів.

Далі йдуть Юлія Тимошенко, Юрій Бойко, Ігор Смешко, Віктор Медведчук та Володимир Гройсман.

Що відомо про опитування