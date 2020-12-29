Через небезпечні розваги серйозних травм зазнала 10-річна жителька Кременчука. 28 грудня з ампутацією фаланг двох пальців та рваною раною руки дівчинку госпіталізували до місцевої дитячої лікарні.

Поліцейські про інцидент дізналися від медиків, які розповіли про те, що ушкодження школярка отримала в результаті вибуху піротехнічного виробу. Про це повідомили у поліції Полтавської області.

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На місці події працювали слідчі, які відкрили кримінальне провадження щодо батьків постраждалої.

Петарду взяла вдома

Як попередньо з'ясували правоохоронці, дівчинка винесла небезпечний піротехнічний виріб у двір багатоповерхівки з власної квартири. Чи зберігали дорослі петарди у вільному доступі, або вона придбала її десь на вулиці, невідомо.

Школярка хотіла підпалити петарду, але замість вдалого запуску вона вибухнула у лівій руці дівчини.

Внаслідок цього постраждалій відірвало фаланги двох пальців, а ще на одному утворилася рвана рана.

Всі обставини події з'ясовують поліціянти. Якщо вони дізнаються, що батьки дійсно могли скоїти злочин, а прокурори доведуть це в суді, матері та батьку дівчинки загрожує від 2 до 5 років обмеження волі, або такий саме термін ув'язнення.