Київ і 9 областей близькі до червоної зони, – Шмигаль

Джерело:Офіс Президента
Ситуація з коронавірусом в Україні продовжує погіршуватися. Так, за словами Дениса Шмигаля, червону зону можуть ввести одразу у 9 областях та столиці.
Наразі червоний рівень епідеміологічної безпеки діє у 4 областях. Зокрема на Івано-Франківщині, Чернівеччині, Закарпатті й Житомирщині.
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Майже 10 областей перебувають у помаранчевій зоні й близькі до червоного рівня,
– заявив Шмигаль.
Зауважимо, у Міністерстві охорони здоров'я повідомили про стабілізацію ситуації на Прикарпатті.
Епідеміологічна карта України станом на 9 березня
Раніше про ймовірне запровадження червоної зони на Львівщині, Вінниччині та Миколаївщині говорив і очільник МОЗ Максим Степанов.
Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу