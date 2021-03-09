Київ і 9 областей близькі до червоної зони, – Шмигаль

Ситуація з коронавірусом в Україні продовжує погіршуватися. Так, за словами Дениса Шмигаля, червону зону можуть ввести одразу у 9 областях та столиці.

Наразі червоний рівень епідеміологічної безпеки діє у 4 областях. Зокрема на Івано-Франківщині, Чернівеччині, Закарпатті й Житомирщині.

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Майже 10 областей перебувають у помаранчевій зоні й близькі до червоного рівня,

– заявив Шмигаль.

Зауважимо, у Міністерстві охорони здоров'я повідомили про стабілізацію ситуації на Прикарпатті.



Епідеміологічна карта України станом на 9 березня

Де можуть ввести червону зону

У Києві та Київській області;

Вінницькій області;

Донецькій області;

Запорізькій області;

Львівській області;

Миколаївській області;

Сумській області;

Тернопільській області;

Хмельницькій області.

Раніше про ймовірне запровадження червоної зони на Львівщині, Вінниччині та Миколаївщині говорив і очільник МОЗ Максим Степанов.

Що відомо про ймовірний локдаун

Денис Шмигаль казав, якщо більшість областей України будуть "червоними", то уряд може запровадити третій локдаун.

Таку ж думку висловивили у ЮНІСЕФ. Там вважають, що локдаун можуть ввести вже за кілька тижнів.

До речі, 56% українців підтримують посилення обмежень у разі, якщо цього вимагатиме ситуація із захворюваністю.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу