Київ і 9 областей близькі до червоної зони, – Шмигаль

9 березня 2021 , 14:42
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Джерело:

Офіс Президента

Ситуація з коронавірусом в Україні продовжує погіршуватися. Так, за словами Дениса Шмигаля, червону зону можуть ввести одразу у 9 областях та столиці.

Наразі червоний рівень епідеміологічної безпеки діє у 4 областях. Зокрема на Івано-Франківщині, Чернівеччині, Закарпатті й Житомирщині.

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Майже 10 областей перебувають у помаранчевій зоні й близькі до червоного рівня,
– заявив Шмигаль.

Зауважимо, у Міністерстві охорони здоров'я повідомили про стабілізацію ситуації на Прикарпатті.


Епідеміологічна карта України станом на 9 березня

Де можуть ввести червону зону

  • У Києві та Київській області;
  • Вінницькій області;
  • Донецькій області;
  • Запорізькій області;
  • Львівській області;
  • Миколаївській області;
  • Сумській області;
  • Тернопільській області;
  • Хмельницькій області.

Раніше про ймовірне запровадження червоної зони на Львівщині, Вінниччині та Миколаївщині говорив і очільник МОЗ Максим Степанов.

Що відомо про ймовірний локдаун


Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу