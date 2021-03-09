Київ і 9 областей близькі до червоної зони, – Шмигаль
Ситуація з коронавірусом в Україні продовжує погіршуватися. Так, за словами Дениса Шмигаля, червону зону можуть ввести одразу у 9 областях та столиці.
Джерело:Офіс Президента
Наразі червоний рівень епідеміологічної безпеки діє у 4 областях. Зокрема на Івано-Франківщині, Чернівеччині, Закарпатті й Житомирщині.
Майже 10 областей перебувають у помаранчевій зоні й близькі до червоного рівня,
– заявив Шмигаль.
Де можуть ввести червону зону
- У Києві та Київській області;
- Вінницькій області;
- Донецькій області;
- Запорізькій області;
- Львівській області;
- Миколаївській області;
- Сумській області;
- Тернопільській області;
- Хмельницькій області.
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