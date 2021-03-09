Ситуація з коронавірусом в Україні продовжує погіршуватися. Так, за словами Дениса Шмигаля, червону зону можуть ввести одразу у 9 областях та столиці.

Наразі червоний рівень епідеміологічної безпеки діє у 4 областях. Зокрема на Івано-Франківщині, Чернівеччині, Закарпатті й Житомирщині. Майже 10 областей перебувають у помаранчевій зоні й близькі до червоного рівня,

– заявив Шмигаль. Де можуть ввести червону зону У Києві та Київській області;

Вінницькій області;

Донецькій області;

Запорізькій області;

Львівській області;

Миколаївській області;

Сумській області;

Тернопільській області;

Хмельницькій області. Новина доповнюється...